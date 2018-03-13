مصانع عسكرية محلية لانتاج محركات المركبات قريبا

كشف مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع اللواء رشيد شواكي اليوم عن اعداد دراسة لاستحداث شركات محلية لانتاج مكونات محركات المركبات.

وقال شواكي في مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني ان مجهودات القطاع حاليا منصبة لبلوغ انتاج مكونات المحركات كمحور مهم في صناعة المركبات.

وكشف عن شروع القطاع في اعداد دراسة دقيقة تتعلق باستحداث شركات ميكانيكية تنتج مكونات المحركات.

مشيرا الى ان الاندماج محور استراتيجي في الصناعات الميكانيكية.

وبخصوص نسبة الادماج التي حققها القطاع الصناعي العسكري في تركيب المركباتقال شواكي أنه بالنسبة لمصانع تركيب السيارات والحافلات العسكرية.

فان جميع المحركات التي تستخدمها يتم صناعتها بمركب واد حميمين بقسنطينة، فضلا عن تصنيع محركات الجرارات و الات الأشغال العمومية .

مؤكدا أنه في سنة 2019 سيتم إنتاج 25 ألف محرك ثقيل من علامة مرسيدس بنز.

وفيما يتعلق بدعم وتوسيع شبكة شركات المناولة قال المسؤول ان هذا الامر يعود للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

مشيرا الى وجود محادثات في هذا الاطار بين القطاع الصناعي العسكري و بعض المتعاملين المحليين.

من جهة اخرى اللواء شواكي ان الصناعات العسكرية جزء لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني.

واضاف اللواء ان اندماج القطاع الصناعي العسكري في النسيج الصناعي الوطني تم الشروع فيه منذ 2012 .

من خلال شراكات بين مؤسسات عسكرية اقتصادية ومؤسسات وطنية.