مصباح:”أرغب في التوقيع لنادي إيطالي ولما لا العودة للخضر”

أبدى الدولي الجزائري السابق جمال مصباح، رغبته في إيجاد نادي جديد هذا الميركاتو، في تصريح أدلى به لموقع جيانلوكا دي مارزيو الإيطالي.

وقال الظهير الأيسر السابق في هذا السياق: “آمل أن أتعاقد مع نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة أن لديّ رغبة قوي لمواصلة اللعب”.

وقال النجم السابق لميلان “أرغب في العودة لإيطاليا واللعب لصالح أحد نوادي الدرجة الأولى والثانية”.

مضيفا:”غير أنه لو تلقيت طلبا من نادي ليتشي، سأوافق على اللعب حتى لو كان في الدرجة الثالثة”.

كما قال: “لو أتيحت لي الفرصة من جديد للعب في صفوف منتخب الجزائر فسيكون ذلك شيئا رائعا”.

يشار إلى أن مصباح شارك في 35 مباراة بقميص الخضر وآخر ظهور له كان منذ سنة في مواجهة موريتانيا الودية.