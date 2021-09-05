مصباح: “أخطأت في مغادرة الدوري الإيطالي مبكرا”

كشف الدولي الجزائري السابق جمال مصباح أحد الأخطاء التي ارتكبها في مشواره الكروي، وهي مغادرته للدوري الإيطالي.

ونقلت وسائل إعلام ايطالية، تصريح مصباح، في هذا الخصوص، أين قال: “أملك العديد الذكريات الرائعة في ايطاليا، لكن الخطأ الوحيد أنني غادرت مبكرا”.

وأضاف الدولي الجزائري السابق: “أضن أنني كنت قادرا على مواصلة اللعب هناك، لكن من جهة أخرى تمكنت من دخول مجال التدريب وأنا حاليا في خدمة بلدي”.

يذكر أن جمال مصباح حمل ألوان العديد من الأندية الإيطالية، على غرار ليتشي، سامبدوريا، وآسي ميلان، قبل أين يلتحق بالطاقم الفني للمنتخب الوطني للمحليين.