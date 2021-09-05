مصباح: “البطولة الجزائرية غنية بالمواهب لكن..”

أثنى مساعد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، جمال مصباح عن المواهب الشابة الناشطة في البطولة المحلية، مبديا في ذات الوقت أسفه لعدم حصولهم على المتابعة اللازمة.

وقال مصباح، في حوار للصحافة الإيطالية: “استطاع الدوري الجزائري أن يسوق ما لا يقل عن سبعة لاعبين في مختلف الدوريات الأوروبية”.

وضرب مصباح مثلا، بعمورة، مضيفا: “مثلا محمد عمورة، الذي وقع مع لوغانو السويسري، وسنرى هذه الأسماء كيف سيصبحون نجوماً مستقبلاً”.

وتابع جمال مصباح: “لسوء الحظ بطولتنا غير متابعة بشكل جيد، لكن أؤكد لكم أن هناك الكثير من المواهب في الجزائر”.