مصباح: “تألق أنديتنا في المنافسات الإفريقية إيجابي للبطولة المحلية”

قال مساعد الناخب المحلي، جمال مصباح، أمس الأحد، إنّ تأهل شباب بلوزداد وشبيبة القبائل وإتحاد العاصمة، لربع نهائي المنافسات الإفريقية للأندية شيء إيجابي للبطولة الوطنية.

وصرح لاعب الخضر الأسبق لقناة النهار، أمس الأحد:” الأمر لا يتعلق بمستوى البطولة المحلية، الهدف هو كان تجاوز الأدوار الأولى”.

وأضاف مصباح:”لدينا 3 فرق شبيبة القبائل، شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة في ربع نهائي المنافسات الإفريقية للأندية، وهذا شيء إيجابي للبطولة المحلية”.

وأوضح المتحدث:”صحيح أنهم واجهوا فرق صعبة، شبيبة القبائل واجهت الترجي التونسي المتعود على هذا النوع من المباريات وإتحاد العاصمة نأمل أن يحقق نتيجة إيجابية ذهابا، والتأكيد في لقاء العودة”.

وأردف ذات المتحدث: “هذا هو المستوى العالي الإفريقي أصبح صعباً ومعقد ويجب مدح الفرق الثلاثة كونها نجحت في تجاوز دور المجموعات والتأهل لربع النهائي المنافسات الإفريقية يجب أن نكون إيجابيين”.

وختم جمال مصباح تصريحاته بالحديث عن مواجهة الإياب التي تنتظر شباب بلوزداد بالقول: “شباب بلوزداد واجه فريق قوي متعود على هذا النوع من المواجهات، ولا يزال لقاء العودة صعب، ولا تزال 90 دقيقة أخرى ولا يوجد مستحيل في كرة القدم”.