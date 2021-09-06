مصباح: “تعلمت من عديد المدربين وأنا مدين لميهايلوفيتش”

تحدث مساعد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، جمال مصباح عن الخبرة التي اكتسبها في مجال التدريب، بعد الدروس التي أخذها على يد العديد من الأسماء، أبرزها ميهايلوفيتش.

وقال مصباح، في حوار للصحافة الإيطالية: “أنا أدرس كثيراً، على الرغم أنني أعتقد أن أهم شيء هو التدريب على أرض الملعب”.

وأضاف: “لقد أخذت دروس مع بيولي في ميلان، وفي بولونيا مع المدرب سيسينيا ميهايلوفيتش، وكذلك في ليون مع رودي غارسيا، إضافة إلى توخيل في باريس سان جيرمان، وكريستيان غوركوف في نانت”.

وتابع جمال مصباح: “أعتز كثيراً بنصائحهم، وسأبقى مدينا بالخصوص للمدرب ميهايلوفيتش، لقد آمن بي دائماً”.