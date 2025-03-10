مصباح: “تنتظرنا العديد من الأهداف مع منتخب المحليين للتألق”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مساعد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، جمال مصباح، عن التحديات والأهداف العديدة التي تنتظرهم، مع المحليين، وطموحاتهم في مختلف المنافسات.
وقال مصباح، في هذا الخصوص، لموقع “ميلان نيوز” الإيطالي: “حالياً أنا مساعد مدرب منتخب الجزائر الرديف، هدفنا اختيار أفضل اللاعبين في البطولة المحلية”.
كما أضاف: “تنتظرنا العديد من الأهداف، من بينها كأس افريقيا، التي نأمل ضمان التأهل فيها، وسنحاول الذهاب بعيداً والتألق”.
وتابع جمال مصباح: “لا ننسى أيضاً كأس العرب، التي ستقام في قطر، خلال شهر ديسمبر المقبل، أين سندافع عن اللقب الذي أحرزناه عام 2021”.
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