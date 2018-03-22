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مصباح :”عدم التأهل للمونديال مُحبط وسنُساند العرب في روسيا”

الرياضة
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مصباح :”عدم التأهل للمونديال مُحبط وسنُساند العرب في روسيا”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، جمال الدين مصباح، عن حسرته الكبيرة لفشل المنتخب الوطني في التأهل لثالث مرة على التوالي لنهائيات كأس العالم.

وصرح لقناة “الكأس” القطرية :”عدم تواجد الجزائر في المونديال أمر مُحبط، خاصة عندما نرى بأن بقية العرب خطفوا بطاقة مرورهم”.

ليُضيف قائلا :”عندما تكون في القمة، تأتي فترة صعبة لامحالة، والخضر وجدوا أنفسهم في مجموعة مُعقدة مع نيجيريا والكاميرون وزامبيا”.

وختم :”على كل حال سنُساند ونُشجع كل من المغرب، تونس والسعودية ومصر خلال مُشاركتهم في كأس العالم القادمة في روسيا”.


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