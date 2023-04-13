قناة النهار مصباح غزال.. من بطالة المدينة إلى الريف والنشاط الفلاحي بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 12:28 شارك غرِّد أرسل 97 0 مصباح غزال.. من بطالة المدينة إلى الريف والنشاط الفلاحي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2FjxO اقرأ أيضا وزير التجارة يحل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية قناة النهار 27 مارس إيناس بطلة الدامة تكشف كواليس تصوير الدامة.. قناة النهار 04 أفريل وزير التجارة يعاين بعض الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية الواسعة الإستهلاك قناة النهار 26 مارس هذا هو المغني المفضل لدى الممثل القدير عزيز جردة قناة النهار 07 أفريل ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 03 "أخو البنات قناة النهار 30 مارس عبد الله الكرد يبدع في أغنية في ظلام الليل ويشعل بلاطو" late show موسيقى" قناة النهار 06 أفريل خالد طاهيري: مسلسل بين البلاد عندو نكهة جديدة وسبيسيال والناس حبوه قناة النهار 01 أفريل ماريا زدام : "أنا ممثلة ولست صانعة محتوى" قناة النهار 03 أفريل الطاكسي المربوح : ناس قالمة شاطرين ربحو 17000 دج بدون مساعدة قناة النهار 11 أفريل عباس ريغي الاندلسي يبدع بأغنية "البوغي" ويطرب بلاطو "late show موسيقى" قناة النهار 07 أفريل