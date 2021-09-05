مصباح: “كأس العرب للمنتخبات والشان منافسات مهمة للأندية الأوروبية”

أبرز مساعد المنتخب الوطني للمحليين، جمال مصباح التحديات التي تنتظرهم في كل من بطولة كأس العرب للمنتخبات، وتصفيات الشان، مؤكدا أهمية هاتين المنافستين بالنسبة للأندية الأوروبية.

وقال مصباح، في حوار للصحافة الإيطالية: “نحن نحضر لبطولات مهمة مثل كأس العرب للمنتخبات التي سنلعبها في قطر نهاية العام، وكذلك بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين”.

وأضاف: “هي بطولة أقل شهرة من بطولة أفريقيا المعروفة عند الجميع، لكنها تبقى مهمة عند الأندية الأوروبية”.

وتابع جمال مصباح: “العديد من الأندية الأوروبية تتابع مثل هذا الحدث لضم أفضل المواهب الموجودة في المسابقة”.