مصباح مناس: نسبة 30 بالمائة في الإنتخابات التشريعية معقولة جدا

قال المحلل السياسي مصباح مناس، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية تعتبر معقولة جدا. مضيفا أن ذلك يعود إلى سياق التحول الذي تعرفه الجزائر. وكذا تأثير الأزمة الصحية والإقتصادية وغياب المخرجات الملموسة في النتائج.

وأوضح مناس خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن النتائج الأولية التي تمخضت عنها التشريعيات ينبغي أن تقارب في سياقها التاريخي ضمن ما وصفه بالمخاض العسير الذي تعرفه الجزائر. مشيرا إلى أن نسبة 30 بالمائة هي معقولة جدا. مضيفا أن النتائج الأولية للتشريعيات يجب ان تقرأ في سياقها الصحيح. متوقعا أن يكون البرلمان المقبل أحسن من سابقيه.