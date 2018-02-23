مصباح يتجه لإنهاء مسيرته الكروية !

بات الدولي السابق جمال مصباح على أعتاب إعلان اعتزاله خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب فشله في التعاقد مع ناد جديد، قبل 3 أشهر فقط على نهاية الموسم الجاري.

ولم ينجح مصباح في إيجاد نادي جديد له رغم من مرور أكثر من 4 أشهر على فسخ عقده مع فريق لوزان سويسري.

حيث تراجعت أسهم الجزائري كثيرا وباتت قيمته التسويقية بحسب موقع “ترانسفير ماركات” تساوي 300 ألف أورو فقط، بعد أن كانت 1.2 مليون يورو.

رغم إمتلاك مصباح لخبرة أوروبية كبيرة حيث قضّى 13 سنة في عالم الاحتراف، خاض خلالها تجارب أبرزها مع ميلان عام 2012 وبقميص سامبدوريا في سنة 2014.