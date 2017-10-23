مصباح يفسخ عقده مع لوزان بالتراضي

الرياضة
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مصباح يفسخ عقده مع لوزان بالتراضي
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن نادي لوزان السويسري، فسخ العقد الذي يربطه بالدولي الجزائري السابق جمال مصباح، والذي من المقرر أن ينتهي صيف 2018.

وكشف نادي لوزان عبر حسابه الرسمي، أنّ فسخ عقد مدافع الخضر السابق، تم باتفاق الطرفين على ذلك.

ووافق مصباح على فسخ عقده مع الفريق بالنظر لعدم مشاركته المنتظمة في مباريات الفريق، حيث شارك في 5 مباريات فقط.

من جهته، كان نادي لوزان السويسري، يضع أمالا كبير على صاحب الـ33 عاما، لصب خبرته في الفريق وقيادته لتحقيق الألقاب.

للذكر تعود آخر مشاركة لجمال مصباح، بألوان ناديه لوزان السويسري، لتاريخ 26 أوت الماضي.

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