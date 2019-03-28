“مصحف لكل تلميذ”.. معرض حول طباعة المصحف الشريف بالجزائر

سيتم تنظيم معرض، حول تاريخ طباعة المصحف الشريف بالجزائر، ابتداء من يوم الإّثنين المقبل، بقصر الثقافة، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزراة الثقافة، اليوم الخميس، فإن هذاالمعرض الذي يدوم 4 أيام، يأتي تحت شعار “مصحف لكل تلميذ”.

ويضم المعرض، بعض المخطوطات، والنسخ القديمة للمصحف الشريف.

بالإضافة إلى بعض الأدوات التقليدية، التي كانت تستخدم قديما في تحفيظ القرآن، وكذا الدعائم التي تستخدم حاليا في طباعة المصحف.

ويهدف هذا المعرض، إلى تعريف الزوار بتطوير طباعة المصحف في الجزائر، مع شرح مفصل لمراحل طباعته، انطلاقا من النسخة اليدوية للخطاط.

كما سيتم استضافة خطاطين، يقومون بتلقين الأطفال، بعض المبادئ الاساسية للخط العربي، والرسم العثماني.

للتذكير، سيتم تنظيم هذا المعرض، من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع قصر الثقافة، مفدي زكريا.