مصدره المغرب..ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS)، نهاية الأسبوع المنصرم، في عمليتين متتاليتين منفذتين بولايتي معسكر والبليدة، من توقيف شخصين ، مع ضبط كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 110 كيلوغرام و 700 غرام، مصدرها المغرب.

العملية الأولى نفذها عناصر المصلحة المركزية بمدينة بوحنيفية بولاية معسكر، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أين تم توقيف المشتبه فيه الأول وتفتيش مركبته السياحية، التي كانت مركونة داخل حظيرة أحد الفنادق، مع ضبط 43 كيلوغراماً من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف وأجزاء مختلفة من المركبة.

أما العملية الثانية، فقد مكنت من توقيف مركبة سياحية أخرى وسائقها، على مستوى الطريق السريع ببوفاريك في اتجاه الجزائر العاصمة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 67 كيلوغراما و 700 غرام ، كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة، باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي المنتهج في القضية الأولى.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى كل من محكمة بوحنيفية وبوفاريك.