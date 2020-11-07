مصدرون يستغيثون: 13 حاوية معبأة بالبصل والتمور لم يتم شحنها اليوم بميناء الجزائر

لم يتم، اليوم السبت، شحن 13 حاوية معبئة بمادتي البصل والتمور من ميناء الجزائر رغم برمجة تصديرها نحو مرسيليا عبر سفينة تابعة لشركة النقل اللوجستيكي “CMA”.

وجد متعاملون إقتصاديون ومصدرون، من مختلف ولايات الوطن، أنفسهم أمام وضعية مقلقة، بسبب عدم شحن حاوياتهم الموجهة للتصدير اليوم بميناء الجزائر.

وعبر هؤلاء المصدرون، في إتصال هاتفي لـ “النهار أولاين”، عن إستغرابهم وتأسفهم جراء حدوث مثل هكذا تصرفات في وقت تتغنى فيه الحكومة بتشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات.

وأكد المصدرون أنه “تم برمجة رحلة نقل البضائع، اليوم السبت بيمناء الجزائر، مع سفينة “Contship Ray” تابعة لشركة النقل اللوجستيكي CMA”.

وأوضح المصدرون “الرحلة كانت مبرمجة في حدود الساعة الـ 15 مساء”.

وأضاف المصدرون “وفور قدومنا لميناء الجزائر صباح اليوم، تفاجئنا بأن السفينة خرجت من ميناء الجزائر قبل الساعة العاشرة صباحا، دون إخبارنا”.

وأكد المصدرون أن “حاوياتهم والتي قدر عددها بـ 13 حاوية لم يتم شحنها في السفينة وتركت بالميناء”.

وقال ذات المصدر أن “أن كل حاوية من الحاويات الـ 13 كانت معبئة بحوالي 20 طن من مادتي البصل والتمور والتي كانت موجهة للتصدير نحو مرسيليا”.

وأرجع المصدرون السبب “إلى عدم جذب مؤسسة ميناء الجزائر “إيبال” للحاويات، والتي كانت في منطقة أخرى خاصة مجهزة بغرف التبريد”.

ودعا المصدون المسؤولون بالتدخل العاجل لحل القضية، وإنقاض منتجاتهم الفلاحية قبل فوات الأوان.

وأكد أصحاب الحاويات “أن مثل هكذا تصرفات سيسبب لنا خسائر مالية فادحة من جهة، وإحراج كبير أمام زبائننا في الخارج”.

ولم يستبعد المتحدثون حدوث مثل هكذا تصرفات من الشركة “ايبال”، وقالوا في تصريحاتهم “لطالما عودتنا الشركة على عدم جديتها في تحديد توقيت ذهاب أو وصول السفن للميناء”.

“هناك مشكل مرتبط دائما بتوقيت وتاريخ إقلاع أو وصول السفن مع الشركة”، تحسر المصدرون.

وقال هؤلاء “لطالما تعاملنا في عمليات تصديرنا للمنتجات مع الشركة بمعادلة الإحتماليات”.