مصدر رسمي للنهار.. هكذا سيكون سعر سيارة “فيات 500”

بعد منح الإعتماد النهائي لوكيل علامة “فيات” الايطالية في الجزائر، فإن عملية استيراد هذا النوع من السيارات ستبدأ في غضون أيام.

وكانت وزارة الصناعة، قد قامت الاثنين الماضي، بتسليم الاعتمادات الخاصة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة لفائدة ثلاث متعاملين.

ويتعلق الأمر بكل من شركة “فيات-الجزائر” وكيل علامة “فيات” الايطالية بالجزائر، وشركة “امين أوتو” وكيل علامة “جاك” الصينية بالجزائر، وأخيرا شركة “حليل” للتجارة والصناعة وكيل علامة “أوبيل” الألمانية بالجزائر.

ومن المقرر بيع أول سيارات فيات المستوردة في 19 مارس الحالي، أو في غضون 10 أيام، حيث سيشرع بعض الوكلاء في استيراد السيارات خلال الأيام المقبلة.

و ستوفر Fiat لسائقي السيارات أربعة طرازات من السيارات، ويتعلق الأمر بـ “فيات 500” ، و”دوبلو “، و”باندا” ، و”فيات تيبو” الشهيرة، حيث سيتم تجهيز هذه السيارات المستوردة بمحركات بنزين.

سيارة فيات 500 وسعرها

سيارة Fiat 500 متوفرة في سوق السيارات في الجزائر، حيث يعتبر هذا الجيل العاشر من هذه السيارات الإيطالية الصغيرة.

كما يتم تصنيعها من قبل شركة فيات والتي تعتبر من أشهر الشركات العالمية في صناعة السيارات.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن سعر سيارة فيات 500 سيكون 15 ألف أورو، أي ما يعادل 210 مليون بسعر الصرف في البنك الوطني الجزائري.

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