مصدر رسمي من الأوبك ..قطر لم تطلب رسميا الإنسحاب من المنظمة

كشف مصدر رسمي من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك لتلفزيون النهار كشف أن دولة قطر لن تطلب رسميا من الاعضاء الانسحاب من تكتل الأوبك.

جاء هذا الرد مباشرة بعد تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي بالإنسحاب من منظمة الاوبك إبتداء من جانفي 2019 وهو التصريح الذي تناولته العديد من وسائل

هذا وأضاف مصدر من داخل الأوبك لتلفزيون النهار أن إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لدول الاوبك وخارجها بفيينا إبتداء من الغد. سيتناول بالتفصيل قضية انسحاب قطر من عدمها كما سيتم وضع خطة جديدة للحفاظ على استقرار أسعار النفط في الاسواق العالمية بما يخدم دول الأعضاء وخارجها.