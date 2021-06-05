مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

كشف مصدر طبي من المستشفى، الذي تعالج فيه النجمة المصرية دلال عبد العزيز، إن حالتها الصحية شهدت تحسنا في الساعات الماضية.وحسب صحيفة “الوطن” المصرية، فإن “الحالة الصحية للفنانة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية”.

وأضاف ذات المصدر، أن الأطقم الطبية المشرفة على علاج الفنانة، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء.وتعالج الفنانة القديرة دلال عبد العزيز في المستشفى، لفترة تزيد عن شهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.ولاتزال أسرتها، تخفي عنها نبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم، والذي توفي قبل أسابيع، حفاظا على صحتها النفسية.

وكانت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، قد نشرت صورة لورقة مُعلقة على باب غرفة والدتها النجمة دلال عبد العزيز، التي ترقد بالمستشفى.واحتوت الورقة على عبارة مؤثرة، حيث كُتب عليها : “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”.

كما شاركت إيمي سمير غانم، صورة لوالديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على انستغرام.وأرفقت الممثلة الصورة، بتعليق مُؤثر جاء فيه: “بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير”.وتلقت الفنانة العديد من التعليقات، سواء من طرف زملائها الفنانين.