مصدر مؤكد.. حكم الإعدام لـ 3 ضباط سامون سابقون لا أساس له من الصحة

أوضح مصدر مؤكد، أن الخبر الذي تم تداوله أمس الثلاثاء، حول اعدام 3 ضباط سامون عسكريين سابقين لا أساس له من الصحة.

وأضاف ذات المصدر، ان وزارة الدفاع الوطني وموقعها الرسمي، هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة لها تقديم أخبار عن الجيش الوطني الشعبي.

وتابع ذات المصدر، أن الغرض من نشر مثل هذا الأخبار يكون من أجل التشويش على أفراد الجيش الوطني الشعبي، لا غير.

وكانت أخبار مفادها أن المحكمة العسكرية قد نطقت بحكم الإعدام في حق 3 ضباط سامون من المخابرات الجزائرية الخارجية، بتهمة التخابر تسريب أسرار الدولة والتخابر مع دول أجنبية.