مصدر مسؤول: الترخيص لـ”فلاي ناس” بنقل الحجاج الجزائريين موسم 2019

علمت “النهار أونلاين” من مصادر موثوقة، بأنه الترخيص لشركة الطيران السعودية الخاصة “فلاي ناس” هذا الموسم أيضا وللمرة الثانية

على التوالي، بالمشاركة في تنظيم رحلات الحج خلال حج 2019، وذلك رغم الشكاوى التي طالتها الموسم الماضي من قبل الحجاج

وكذا من طرف ديوان الحج والعمرة، الذي اعتبرها مسؤولة عن تأخر الرحلات بالجملة خاصة رحلات العودة، حيث وصلت مدة التأخر

لأكثر من 10 ساعات في عديد الرحلات، كما كان ذلك محل نزاع بينها وبين الخطوط الجوية الجزائرية، حيث رفضت الأخيرة

تحمل مسؤولية تأخر الرحلات، وأن إشرافها على تنظيم الرحلات والتكفل بالتنظيم لرحلات هذه الشركة يقتصر على مطارات الجزائر.

وكشف مصدر “النهار أونلاين” بأن الشركة السعودية افتكت هذا الموسم أيضا، تأشيرة المشاركة في نقل الحجاج الجزائريين للبقاع.

وقد ساهمت الشركة الموسم الماضي في نقل قرابة 9آلاف حاج، بينهم حجاج VIP الذين لم تتجاوز مدة مكوثهم بالبقاع 15يوما.