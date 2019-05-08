مصدر مسؤول لـ”النهار أونلاين”: توزيع أول كوطة من سكنات “عدل2” بالعاصمة قبل نهاية 2019

كشف مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره”عدل”، عن الشروع في توزيع السكنات على مكتتبي “عدل2” قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد مصدر “النهار أونلاين” بأن العملية ستنطلق بالعاصمة مع نهاية السنة الحالية، حيث كانت قد انطلقت بعدة ولايات قبل ذلك.

وأشار إلى وجود عدة مشاريع قد انتهت بها الأشغال ولم يتبق سوى الروتوشات الأخيرة، أو أعمال التهيئة الخارجية.

وبخصوص برنامج “عدل1” فقد قال مصدر “النهار أونلاين”، بأن كل المكتتبين دون استثناء، سيتعرفون على شققه قبل نهاية سبتمبر.

كما أنهم سيتسلمون مفاتيح شققهم قبل نهاية هذا الشهر، حيث سيتم غلق ملف عدل 2001 و2002، نهائيا خلال هذا الشهر

عدا ما تعلق بإجراءات العقود، حيث سيتم مباشرة إجراءات حصول كل المكتتبين على عقود شققهم.