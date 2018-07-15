مصدر مسؤول لـ«النهار»: «نقاط جيدة في الباك ومعدل 17 بالشّكارة!»

أنهى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات «أوناك» عملية تجميع وحساب معدلات المترشحين لشهادة البكالوريا دورة جوان 2018، وشرعوا في إعداد قائمة المقصيين بناء على محاضر الغيابات والغش قصد تسليط العقوبات عليهم.

كشف مصدر مسؤول ل«النهار»، ـ، أن معدلات المترشحين لشهادة البكالوريا دورة جوان 2018، كانت جيدة على العموم، بناء على عملية تجميع وحساب نقاط المواد المعنية بالامتحان المصيري.

وأضافت مراجع «النهار»، بأن عددا كبيرا من المترشحين تحصلوا على نقاط ممتازة، خاصة في مواد الحفظ بلغت 20 من 20، وهو ما ساعدهم على رفع معدّلاتهم العامة.

من جانب آخر، شرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في عملية إحصاء المقصيين من البكالوريا، وهذا بناء على المحاضر التي تم تسليمها من قبل المسؤولين عن مراكز إجراء الامتحان، وهو الإجراء الذي سيمس المتورّطين في الغش باستعمال مختلف الوسائل، سواء التكنولوجية أو القديمة وكذا الغائبين، والذين سيتم تسليط عقوبات عليهم. وفي السياق ذاته، توقّعت مصادرنا أن يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا ما بين 20 و22 من شهر جويلية الجاري، بعد الانتهاء من كل الإجراءات التنظيمية، على أن يشرع الناجحون في شهادة البكالوريا دورة جوان 2018 في التسجيل الأولي والتوجيه على الخط بداية من 26 إلى 30 جويلية الجاري، حسب الرزنامة الأولية التي اقترحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تم تحديد تاريخ 27 سبتمبر 2018 كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019.