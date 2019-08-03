مصدر مسؤول لـ “النّهار”: تقليص وثائق المنحة المدرسية إلى وثيقتين فقط

قال إن القرار مرتبط برد القطاعات الأخرى..

الملف كان يحتوي على 8 وثائق وتقلص إلى أربع فقط

التسجيلات الخاصة بالمنحة تتم عبر نظام «بروغرس»

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل بنظام «بروغرس» للطلبة الناجحين في امتحان البكالوريا، هذه السنة، وهذا من خلال التسجيل في مختلف الخدمات الخاصة بمصلحة الخدمات الجامعية.

وحسب مسؤول رفيع المستوى، فإن الوثائق الخاصة بالتسجيلات الخاصة بالمنحة المدرسية سيتم تقليصها هذه

السنة، حيث كانت في الماضي تقدر بـ 8 وثائق ستقلص إلى 4 وثائق وستصل هذه السنة إلى وثيقتين، وهذا

حسب الرد الذي ستتلقاه وزارة التعليم العالي من قطاعات أخرى، علما أن ملفات المنحة مرتبطة بقطاعات أخرى.

وأضاف المتحدث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت على تخفيض الوثائق، حيث أصبحت تقدر

بوثيقتين فقط، تتمثلان في شهادة مدرسية وأخرى طبية، إذ أن الشهادة الطبية تعتبر ضرورية في هذه الملفات،

باعتبار الطالب المصاب بمرض ما سيتم تدوين اسمه للتكفل به على أكمل وجه. أما بالنسبة للنقل قال المتحدث

إنه لا توجد أي وثيقة والطالب يستطيع تقديم صورة شمسية فقط من أجل أن تكون له بطاقة الطالب التي على

أساسها يستطيع ركوب الحافلات الخاصة لنقل الطلبة. من جهة أخرى، وفيما يخص تعزيز الشبكة الجامعية أكد

المتحدث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت على تعزيز الشبكة الجامعية التي تتوزع على 106

مؤسسات 50 جامعة 13 مركز جامعي 13 مدرسة عليا 11 مدرسة عليا للأساتذة تكون خريطة واسعة وشاملة.

وفي هذا الإطار، قال وزير التعليم العالي الطيب بوزيد، إن القدرات البيداغوجية المتوقع توفيرها ستسمح نظريا

باستقبال حوالي 1.8 مليون طالب باستعمال معامل تشغيل يقدر بـ 2 .1 لكل مقعد فعلي. وبخصوص قدرات

الإيواء والإطعام، أكد الوزير أنه ينتظر أن يتسلم القطاع خلال نفس الفترة 370 51 سرير لرفع قدرات الإيواء

إلى 600 658 سرير، مركزا على وجوب توزيعها بطريقة متساوية على كل الجامعات على المستوى الوطني.

وبخصوص المشاريع المستهدف تسلمها تحسبا للدخول الجامعي المقبل، ألح الوزير على وجوب تفعيل خلايا

التنسيق المكلفة بمتابعة إنجاز المنشآت الجامعية على المستوى المحلي، مذكرا في هذا السياق بأنه تم اتخاذ

تدابير احترازية، خاصة بالنسبة للتخصصات التي يمكن أن تعرف ضغطا بسبب احتمال عدم استكمال مشاريع

الهياكل المستهدفة أو بسبب العجز المتراكم. من جهة أخرى، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الندوة

الوطنية للجامعات، أنه على مستوى التكوين في الدكتوراه تم فتح الدورة السنوية لاستقبال عروض التكوين

للالتحاق بالطور الثالث خلال أفريل 2019، حيث تميزت هذه الدورة برقمنة مجمل العمليات ذات الصلة بدارسة

عروض التكوين وملفات المترشحين، حيث تم تسجيل نحو 800 عرض تكوين أحليت على اللجنة الوطنية

للتأهيل للبث فيها تمهيدا لصدور القرار الوزاري الذي يحدد عروض التكوين المعتمدة في الطور الثالث وعدة من المناصب البيداغوجيـــــة المفتوحـــــة في المؤسسات المعنية.