مصدوم من زوجة إنقلبت عليّ مرة واحدة

سيدتي أنا في حيرة من أمري فزوجتي المصون في حالة من الخيلاء مؤخرا لقد باتت تزدري وجودي وكياني إلى جانبها، حيث أنني مررت بإنتكاسة بعد أن خسرت كل أموالي في مشروع فاشل توسمت منه الخير وفي الوقت الذي أدار الجميع لي ظهرهم،

وجدت حماي يأتيني بكل ما إدخره من مال حتى يفك أزمتي ويحيي في الأمل من جديد ولا يجعلني أستدين من أي شخص كان صحيح أن ما قام به حماي أثلج صدري،

مصدوم من زوجة إنقلبت عليّ مرة واحدة

لكن تغير زوجتي تجاهي يؤلمني وأنا أفكر في أعيد لوالدها ما بقي بحوزتي من مال. حتى أجعلها تكف عن تصرفها الذي مسّ كياني.

الحائر ن. زياد من العاصمة

الرد:

أخي من الرائع أن يجد الإنسان نفسه محاطا بمن يقدرونه ويتفهمون حاجته، فيبذلون قصارى جهدهم في تبديد الألم عليه حتى لو كان ما يقدمونه هو أغلى شيء عندهم، ومن خلال هذا المنبر أحيي حماك الذي أجزل عليك بالعطاء الذي يمنحك إياه أحد حتى من أهلك. حتى تفك ضائقتك ولا تحتاج ممن سيتبعون مساعدتهم لك بالمن والمعايرة.

ذكرت في رسالتك أخي أن تغيرا مسّ طباع زوجتك ولم تذكر على أي صعيد، كما أنك لم تشر إلى أنها وجهت لك من الكلام المشين الذي يمس كرامتك أو كيانك كزوج لها ما يجعلك في هذا الموقف.

وإن أخذت بمشورتي فما تمر به لهو يعكس الإنتكاسة التي مررت بها والتي جعلتك كمن يصاب بوسواس تجاه ردات فعل المحيطين بك وحتى تحيا مرتاح البال حاول أن تباشر الموضوع مع زوجتك، وتخبرها بما ينغص عليك حالتك حتى تتمكن من معرفة حقيقة نواياها منها هي بعيدا عن كل شك أو ريبة منك. كذلك حاول أن تبدي شكرك وإمتنانك لحماك وزوجتك في كل حين.

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