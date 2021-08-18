مصرع أربعيني في حادث مرور ببشار

خلف حادث مرور مميت، وقع اليوم الأربعاء، على الساعة 11:20، في دائرة العبادلة ببشار، وفاة شخص يبلغ من العمر 41 سنة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد إستجابت فرق الإنقاذ والإسعـاف بوحدة الحماية المدنيـة العبـادلة لبلاغ عن حادث مرور وقع إثر تصادم سيارتين في الطريق الوطني رقم 06 بمنطقة كسيكسو بدائرة العبادلة إتجـاه بشـار.

وخلف هذا الحادث، تعرض شخص يبلغ من العمر 41 سنة لإصابة بالغة الخطورة، حيث قدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان بعدها توفي لاحقا في المستشفى، حسب ذات البيان.