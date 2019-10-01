مصرع أربعيني في حريق إندلع بمسكن في حي إبن سينا بوهران

إهتز صباح اليوم حي إبن سينا بوهران، على وقع حادث إندلاع حريق مهول بمسكن متكون من 3 غرف ومطبخ، بالطابق الثالث لعمارة متكونة من أربعة طوابق.

وأسفر هذا الحريق، عن وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة.

حيث تم تحويل الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي، التابعة لمستشفى وهران الجامعي.

فيما تم إنقاذ 4 آخرين ينتمون لنفس العائلة من بينهم الأم البالغة من العمر 67 سنة، وإبنتها البالغة من العمر 43 سنة وطفليها.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بعد إبلاغها بالحادث، أين قامت بإطفاء الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداد النيران إلى باقي الطوابق والمساكن المجاورة.