مصرع إمرأة في دار الولادة بالوادي

توفيت اليوم الاربعاء إمراة تبلغ من العمر 25 سنة تعمل مدرسة لغة الانجليزية، في دار الولادة بالوادي.

وحسب مصادر لـ النهار فقد تم نقل المرأة من دار الولادة بقمار بعد نزيف حاد أين تدخل الاطباء لإنقاذ الحالة.

والتي تم ازال ابنها متوفي ودخلت في غيبوبة ومنه توفيت صبيحة اليوم .

وتعتبر هذه الحالة الثانية من نوعها في اقل اسبوع بعد وفاة امراة وابنها الاسبوع الفارط وهو ما شكل موجة غضب شعبية .

خاصة ان دار الولادة تستقبل عدد مضاعف على طاقة الاستيعاب .

وكالبوا بتسريع وتيرة انجاز دار الولادة الجديدة بعد رفع التجميد وتزويد المصلحة باطباء مختصيين