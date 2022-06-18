مصرع امرأة و 12 جريحا بعد حادث مرور في بسكرة

لقيت سيدة 64 سنة حتفها و اصيب 12 شخص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 93 بالمنطقة المسماة جسر مزيرعة بولاية بسكرة.

وفي هذا السياق نجم الحادث عن اصطدام شاحنة صغيرة، بحافلة نقل المسافرين تعمل على خط بسكرة خنشلة.

وفور وقوع الحادث تدخلت عناصر الحماية المدنية وحدة سيدي عقبة حيث قدمت للجرحى الاسعافات الاولية قبل أن يتم تحويلهم لمستشفى زريبة الوادي و المركز الصحي بالمزيرعة.

من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث، و يبقى الطريق الوطني رقم 83 احد اهم النقاط السوداء بالولاية حيث يسجل العديد من حوادث المرور.

وهذا بسبب كثرة المركبات المستعملة له في انتظار اعتماد مشروع لازدواجيته بعد أن تم الانطلاق اشغال ازدواجية شطره الرابط بين عاصمة الولاية و سيدي عقبة على مسافة 20 كلم.

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