مصرع امرأة و 12 جريحا بعد حادث مرور في بسكرة
لقيت سيدة 64 سنة حتفها و اصيب 12 شخص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 93 بالمنطقة المسماة جسر مزيرعة بولاية بسكرة.
وفي هذا السياق نجم الحادث عن اصطدام شاحنة صغيرة، بحافلة نقل المسافرين تعمل على خط بسكرة خنشلة.
وفور وقوع الحادث تدخلت عناصر الحماية المدنية وحدة سيدي عقبة حيث قدمت للجرحى الاسعافات الاولية قبل أن يتم تحويلهم لمستشفى زريبة الوادي و المركز الصحي بالمزيرعة.
من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث، و يبقى الطريق الوطني رقم 83 احد اهم النقاط السوداء بالولاية حيث يسجل العديد من حوادث المرور.
وهذا بسبب كثرة المركبات المستعملة له في انتظار اعتماد مشروع لازدواجيته بعد أن تم الانطلاق اشغال ازدواجية شطره الرابط بين عاصمة الولاية و سيدي عقبة على مسافة 20 كلم.
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اختفاء عشرات الطوابع البريدية من ملفات رخص السياقة في بلدية بسكرة
اختفاء عشرات الطوابع البريدية من ملفات رخص السياقة في بلدية بسكرة
كما فتحت مصالح الشرطة في بسكرة تحقيقا حول ملابسات اختفاء طوابع بريدية من ملفات رخص السياقة بالمصلحة المعنية لبلدية عاصمة الولاية.
وعلمت “النهار” أن التحقيق انطلق مؤخرا، وتتولى التحري فيه عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد تلقي معلومات حول اختفاء عدد معتبر تجاوز – حسب المعلومات المستقاة – 100 طابع بريدي من مختلف التسعيرات
من ملفات رخص سياقة خاصة بالناجحين الجدد، المرسلة من مديرية النقل وآخرين أودعوا ملفات تجديد بطاقاتهم التي انتهت صلاحيتها مرفقة بالرخص القديمة.
ليتفاجأوا عند تقدمهم من مكتب رخص السياقة لسحب وثائقهم الجديدة بعدم وجود الطابع البريدي،
حيث وقف المحققون عند عدد كبير من الملفات ينقصها الطابع البريدي، منها ملفات تعود لسنوات سابقة وأخرى جديدة.
كما تم استدعاء مستخدمي المصلحة المعنية ومسؤوليها للتحقيق قصد تحديد ملابسات القضية ومعرفة الفاعلين،
بالموازاة مع ذلك، باشرت البلدية تحقيقا إداريا حول الموضوع بغرض تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات اللازمة.
كما اعتبر نائب رئيس البلدية، حرزلي عبد القادر، القضية متعمدة من أطراف تسعى لخلق البلبلة وتعكير السير الحسن للبلدية،
مؤكدا أن الطوابع المختفية مختوم عليها ولا يمكن استعمالها مرة أخرى، كما توعد بأن القرارات ستكون رادعة لكل من يثبت تورطه في القضية.
درك بسكرة يحجز 8200 قرص مهلوس ويوقف مهربين بالطريق الوطني رقم 3
كما حجزت وحدات الدرك الوطني في بسكرة من حجز 8200 قرص مهلوس نوع بريقابالين، كما اوقفت مهربين بالطريق الوطني رقم 03 .
وجاءت هذه العملية خلال حاجز امني بالطريق الوطني رقم 3 حيث اشتبه في سيارة نوع رونو سانبول.
وبعد بتفتيشها عثر بغطاء الباب الخلفي على الكمية المحجوزة و فور ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية.
على أن يتم تقديم الموقوفين لاحقا امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.