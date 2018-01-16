مصرع امرأتين وطفلة بسبب الأنفلونزا في وهران وتلمسان

فيما توجد مصابة في حالة حرجة بمستشفى وهران الجامعي

عاش مستشفى بن زرجب في وهران، أمس، حالة استنفار بعد وفاة سيدة تبلغ من العمر 37 سنة كانت قد حولت إلى مصلحة الاستعجالات في حالة صحية حرجة، نتيجة مضاعفات الأنفلونزا المعقدة، تبعتها صعوبات في التنفس، حيث أن السيدة التي تم إدخالها استعجالات المستشفى تم إخضاعها لعلاج مكثف من قبل الطاقم الطبي المختص في الأمراض الصدرية، لكنها لقيت حتفها نتيجة مضاعفات خطيرة.

من جهة أخرى، تم تسجيل حالة وفاة أخرى لسيدة في الثلاثينيات من العمر بمستشفى اول نوفمبر الجامعي في وهران، حيث كانت قد أدخلت العناية المركزة نتيجة لأنفلونزا معقدة.

في حين ترقد حاليا سيدة أخرى بنفس المؤسسة الاستشفائية بعد تعرضها لأنفلونزا موسمية حادة وصفت حالتها بالحرجة، واتخذت بشأنها كافة الاحتياطات اللازمة انطلاقا من عزلها وإخضاعها التحاليل الطبية.

كما علمت «النهار» من مصدر موثوق أن طفلة تبلغ من العمر5 سنوات وتقطن بأبو تشفين لفظت، أمس، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى تلمسان الجامعي، بعدما حولت إليه على جناح السرعة متأثرة بمضاعفات أنفلونزا معقدة.

وقد أصيبت الطفلة المريضة بارتفاع شديد في درجة الحرارة مرفوق بأعراض تعب والتهاب حاد في اللوزتين، لتدخل جناح الاستعجالات الطبية بمصلحة الأم والطفل.

ورغم محاولة الطاقم الطبي جاهدا إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بمضاعفات إصابتها، وتم إثرها فتح تحقيق حول ملابسات الوفاة التي لفها غموض كبير من جهة عائلة الطفلة الضحية.