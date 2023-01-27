مصرع ثلاثيني إثر إنقلاب سيارته في تمنراست

لقي شخص حتفه فجر اليوم الجمعة، إثر إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع في تمنراست.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية سيلت من أجل هذا الحادث.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 55 أ، على بعد 45 كلم من سيلت باتجاه بلدية ابلسة.

وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان، يبلغ من العمر 31 سنة.

هذا وتدعو مصالح الحماية المدنية، جميع السائقين إلى إحترام قانون المرور، والرفع من درجة الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.