مصرع ثلاثيني دهسه خصمه بسيارة سياحية في سعيدة

إثر شجار نشب بينهما في محطة وقود

لفظ شاب في العقد الثالث من عمره، صباح أمس، أنفاسه الأخيرة متأثرا بقوة الصدمة، بعدما دهسه خصمه المتشاجر معه في محطة الوقود ببلدية “أولاد ابراهيم”، التي تبعد عن مركز الولاية بـ 40 كلم، حيث تشاجرا معا من خلال ملاسنات كلامية، فركب سيارته من نوع “تويوطا” ودهسه أمام الملأ وفرّ هاربا باتجاه “تاخمارت” على الطريق الوطني رقم 94 الرابط بين سعيدة وتيارت، حيث تم توقيفه من طرف فرقة الدرك الوطني، ولا يزال التحقيق جاريا معه حول أسباب ارتكابه للجريمة، وسيتم تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة للنظر في التهمة المنسوبة إليه، فيما تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات في “أولاد ابراهيم” في ظروف مأساوية من أجل تشريج الجثة من طرف الطبيب الشرعي للمصلحة.