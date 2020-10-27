مصرع ثلاثيني في حادث مرور خطير بالبويرة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، 4 حوادث مرور، خلال 24 ساعة الماضية، خلفت وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، اليوم الثلاثاء، سُجل حادث المرور المميت، بالطريق الوطني رقم 8 في المكان المسمى لشواف على الساعة 19 سا و28د.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة، مخلفا ضحية كان محصورا وتم إخراجه من طرف الحماية المدنية، ونقله إلى مستشفى سيدي عيسى أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

الضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 30 سنة، وينحدر من ولاية المدية.

بينما تمثلت الحوادث الثلاثة المتبقية، في اصطدام مركبات بدراجة نارية، منها اصطدام بين شاحنة و دراجة نارية خلف مصابين كانا على متن الدراجة يبلغان من العمر 29 سنة و34 سنة.

وأصيب المعنيان بجروح خطيرة، وتم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الاخضرية.

ومن جهة أخرى، سجلت الوحدة الثانوية بسور الغزلان، تدخل من أجل حالة ولادة داخل سيارة الاسعاف على الساعة 19 مساءا ببلدية سور الغزلان.

وتمت عملية الولادة داخل سيارة الاسعاف، وتم بعدها نقل الأم وإبنتها إلى مستشفى سور الغزلان، وهم في صحة جيدة.