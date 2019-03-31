مصرع ثلاثيني وجرح 30 شخصا في حادث إنحراف حافلة بالجلفة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 30 آخرون بجروح في حادث مرور، وقع فجر اليوم الأحد بولاية الجلفة .

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن الحادث الذي وقع بالجهة الجنوبية للولاية على محور الطريق الوطني رقم1 في شطره الرابط بين الجلفة والأغواط

بالمكان المسمى ” جسر بنعام”، تمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط ورقلة- الجزائر .

وقدأسفر هذا الحادث عن هلاك شاب عمره 37 سنة،وإصابة 30 أشخاصا آخرين تتراوح أعمارهم مابين3و45 عاما بجروح خفيفة وحالات صدمة.

حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية بمكان الحادث وتحويلهم مباشرة لمستشفى المجاهد “محاد عبد القادر” بعاصمة الولاية لتلقي العلاج.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت، يضيف المصدر نفسه .