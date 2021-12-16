مصرع خمسينية دهسا تحت عجلات قطار في الشلف

لقيت خمسينية حتفها، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضها للدهس في حادث مروع، بالقرب من الوحدة الرئيسية للحماية المدينة بالشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث في حدود الساعة 10سا و 46د، أين دهس قطار سيدة. وهو قطار لنقل المسافرين من نوع كوراديا، يعمل على خط الجزائر العاصمة – وهران بالنقطة الكيلومترية PK 207+100.

وأشار البيان، إلى أن هذا الحادث يعد الحادي عشر خلال هذه السنة.

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