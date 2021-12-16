مصرع خمسينية دهسا تحت عجلات قطار في الشلف
لقيت خمسينية حتفها، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضها للدهس في حادث مروع، بالقرب من الوحدة الرئيسية للحماية المدينة بالشلف.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث في حدود الساعة 10سا و 46د، أين دهس قطار سيدة. وهو قطار لنقل المسافرين من نوع كوراديا، يعمل على خط الجزائر العاصمة – وهران بالنقطة الكيلومترية PK 207+100.
وأشار البيان، إلى أن هذا الحادث يعد الحادي عشر خلال هذه السنة.
الشلف.. وفاة ستيني بعد أن دهسه قطار ببوقادير
كما سجلت مصالح الحماية المدنية، قبل أزيد من شهر، حادث دهس في بلدية بوقادير التابعة لولاية الشلف. وحسب بيان الحماية، فإن الضحية يبلغ من العمر 60 سنة وتوفي في مكان الحادث بعد دهسه قطار.
ووقع حادث الدهس، حسب المصلحة ذاتها،في حدود الساعة الثامنة صباحا. ويعتبر الحادث الثاني من نوعه في أقل من 12 ساعة –يضيف البيان-.
الشلف..مصرع خمسيني دهسه قطار كوراديا بوادي سلي
كما لقي رجل في 50 من عمره، مصرعه اثر تعرضه لحادث دهس من طرف قطار عند مدخل بلدية وادسلي بولاية الشلف.
وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها في حدود الساعة السابعة مساء، وذلك في منطقة بالقرب من مصنع الاسمنت ومدخل بلدية وادسلي.
وبالتحديد عند النقطة الكلومترية PK222+700، اما القطار فهو من نوع كوراديا الحامل للرقم ZZe 16، لنقل المسافرين على الخط الرابط بين الجزائر العاصمة – وولاية وهران.
الشخص لقي حتفه في عين المكان وحسب شهود عيان فإنه يعاني من اضطربات نفسية.
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