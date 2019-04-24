مصرع خمسيني في حادث مرور بتيسيمسيلت

لقي كهل في الخمسينيات من العمر مصرعه، إثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 14 بتيسيمسيلت.

وحسبما أفاده بيان الحماية، فإن الحادث وقع بين بلديتي خميستي والعيون، وتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة للوزن الثقيل.

حيث خلف هذا الحادث وفاة شخص في عقده الخامس بعين المكان، وفقا لنفس المصدر.

هذا وسجلت الحماية المدنية تدخلها بعد وقوع الحادث، أين نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لبلدية خميستي.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث، يضيف البيان.