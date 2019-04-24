عاجل

مصرع خمسيني في حادث مرور بتيسيمسيلت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مصرع خمسيني في حادث مرور بتيسيمسيلت
بقلم نويس عبد الجلال

لقي كهل في الخمسينيات من العمر مصرعه، إثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 14   بتيسيمسيلت.

وحسبما أفاده بيان الحماية، فإن الحادث وقع بين بلديتي خميستي والعيون، وتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة للوزن الثقيل.

حيث خلف هذا الحادث وفاة شخص في عقده الخامس بعين المكان، وفقا لنفس المصدر.

هذا وسجلت الحماية المدنية تدخلها بعد وقوع الحادث، أين نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لبلدية خميستي.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث، يضيف البيان.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com