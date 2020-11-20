مصرع رئيس مقاطعة الغابات خلال إخماد حريق في غابة “بني لحسن” بتيسمسيلت

عون يعمل في المحافظة أصيب بجروح

الحادث وقع بعد انقلاب شاحنة خلال عملية لإخماد النيران

لقي، أول أمس، رئيس مقاطعة الغابات في دائرة “برج بونعامة” بولاية تيسمسيلت، مصرعه، وأصيب عون محافظة غابات آخر إلى جروح متفاوتة الخطورة بعد انقلاب شاحنة مكافحة حرائق خفيفة الوزن تابعة لمصالح الغابات بدائرة “برج بونعامة” بولاية تيسمسيلت، كانت تقلّهما، وهذا أثناء مشاركتهما في إخماد الحريق الذي “التهم” ما يقارب 1.5 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي بإحدى الغابات الواقعة بدوار “طزيوة” ببلدية “بني لحسن” التابعة لدائرة “برج بونعامة”.

وحسب مصادر “النهار”، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، أين تم تسخير 22 عون حماية من مختلف الرتب وشاحنات وسيارة إسعاف من أجل إخماد هذا الحريق المهول، بمشاركة أعوان محافظة الغابات، حيث تعرضت شاحنة تابعة لمصالح الغابات إلى انقلاب، مما أدى إلى إصابة كل من عوني محافظة غابات بجروح على مستوى الرأس والرجل، ويتعلق الأمر بكل من عون محافظة الغابات “عبد القادر.د”، يبلغ من العمر 41 سنة، والذي تعرض إلى إصابات وصفت بالخطيرة، و”محمد.ن”، يبلغ من العمر 44 سنة، وقد تم نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “برج بونعامة”، أين لفظ رئيس مقاطعة الغابات أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمّقا حول ملابسات هذا الحريق.