مصرع سائق دراجة نارية في حادث مرور بمستغانم

لقي شخص حتفه، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 90 الرابط بين بلديتي الحجاج وبن عبد المالك رمضان، في ولاية مستغانم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تدخل اعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة سيدي علي ليلة أمس الإثنين، لأجل حادث مرور، أسغر على وفاة سائق دراجة نارية في عين المكان متأثرا بجروحه البليغة.

وتم إجلاء الضحية والذي بلغ من العمر 38 سنة إلى المركز الصحي ببلدية الحجاج.

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