مصرع ستينية وإصابة 5 اخرين في اصطدام سيارة بشاحنة في وهران

لقيت امراة حتفها واصيب 5 اخرين في حادث مرور بوهران اثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق البلدي الرابط بين بوفاطيس وبن فريحة بلدية بوفاطيس دائرة وادي تليلات.

وقد تدخلت عناصر من الحماية المدنية مباشرة بعدتلقيها نداء نجدة أين تم تسجيل بموقع الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 60 سنة واصابة 05 آخرين بجروح متفاوتة تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 50 سنة حيث تم إسعافهم ونقلهم الى استعجالات المستشفى اما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن.