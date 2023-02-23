مصرع ستيني في إندلاع حريق مسكن بحي الصباح في وهران

لقي شخص في الستينيات من العمر حتفه متأثرا بحروق تعرض لها بكامل جسمه اثر حريق اندلع بمسكنه المتكون من غرفتين ومطبخ ومتواجد بالطابق الأرضي لعمارة تتكون من 5 طوابق بحي الصباح 364 مسكنا بلدية سيدي الشحمي في وهران.

وحدات الحماية المدنية وفور تلقيها نداء نجدة تنقلت إلى عين المكان. اين تمت السيطرة على الحريق مع منع امتداده إلى باقي الغرف والمساكن المجاورة له. فيما تم تحويل الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.