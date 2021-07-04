مصرع شابتين وطفل في حادث مرور أليم بالبيض

لقي 3 أشخاص حتفهم، على إثر حادث مرور وقع في إقليم بلدية البنود بالبيض، اليوم الأحد.وتوفي الضحايا بعين المكان، ويتعلق الأمر بشابتين تبلغان من العمر 16 و18 سنة، وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 118، على بعد 50 كلم من بلدية البنود بإتجاه ولاية أدرار، وتمثل الحادث، في انحراف وإنقلاب سيارة.وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف الجرحى وتقديم الاسعافات الأولية لهم.ونقلهم لمصلحة الصحة الجوارية بالبنود.كما وتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المصلحة الطبية.فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في أسباب الحادث.