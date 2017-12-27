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مصرع شاب اختناقا بالغاز في خنشلة

أخبار الجزائر
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مصرع شاب اختناقا بالغاز في خنشلة
بقلم خ.صديق

هلك اليوم الأربعاء، بمدينة خنشلة شاب (20 سنة) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، حسب ما أوضحت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر،أنّ أهل الضحية تفاجؤوا صباح اليوم، بتعرض الضحية للاختناق إثر تسرب للغاز من مدفأة داخل غرفته بمسكنه العائلي،

الذي يقع بالحي المحاذي لعمارات “إورباكو” بعاصمة الولاية.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية بخنشلة، لتقديم الإسعافات الأولية للشاب المختنق ونقله بعدها لمصلحة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة،

حيث أكد الطبيب المناوب وفاته، وفقا لذات المصدر.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث بدقة.

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