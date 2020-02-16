مصرع شاب بطعنة خنجر في سطيف

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه بسبب طعنة خنجر من طرف آخر في مدينة سطيف، أمسية اليوم الأحد.

وحسب مصادر “النهار أون لاين”، الجريمة وقعت بحي تبينت، وأنّ الضحية إسمه “س.س” وهو شاب عمره 25 سنة.

وضرب الجاني، الذي هو الآخر في العشرينات من عمره، الضحية، بعد مناوشات كلامية، بطعنة تحت القلب.

ليُنقل الضحيّة على إثرها على جناح السرعة إلى مستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بنزيف حاد.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تم التعرف على القاتل، غير أنّه لا يزال في حالة فرار، ولا تزال الشرطة تبحث عنه.