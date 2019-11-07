مصرع شاب خلال فراره بعد سرقة نصف مليار من صاحب محطة وقود في البليدة

تسبب اعتداء مسلح وقع مساء اليوم الخميس، بالبليدة، نفذه مجهولان على صاحب محطة وقود يدعى “ز.ع” في وفاة أحد المعتدين.

الحادثة وقعت حسب مصادر مطلعة على مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين الصومعة وبوعينان.

وقد تعرض صاحب محطة الوقود لدى خروجه من منزله حاملا معه مبلغ 500 مليون سنتيم، لعملية سطو مسلح.

وحاصر مجهولان الضحية عندما حاول ركوب سيارته، حيث كان متجها إلى البنك لإيداع ذلك المال.

وبعد فرار الجانيين على متن دراجة نارية كانا على متنها، بعد سرقة المبلغ المالي، حاول الضحية مطاردتهما بسيارته.

لكن الجانيان أصرا على الفرار بدراجتهما، حيث قام سائقها بمناورات خطيرة على الطريق بين الصومعة وبوعينان، على طريقة الأفلام.

وبعد مناورات وكر وفر، اصطدم الضحية بسيارته بمؤخرة الدراجة لتنزلق وتنقلب وعلى متنها الجانيان.

وقد تسبب الحادث في وفاة أحد المشتبه بهما بالسرقة على الفور، فيما تمكن مرافقه من الفرار.

وقد تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، فيما فتح عناصر فرقة الدرك بالصومعة تحقيقا في الحادث.