مصرع شاب في انقلاب سيارة بحد الصحاري بالجلفة

لقي شاب عشريني حتفه في حادث مروري وقع صبيحة اليوم الجمعة، بالطريق الولائي رقم 166 بولاية الجلفة.

وحسب مصادر “النهار اونلاين” فإن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحد الصحاري.

تدخلت اليوم في حدود الساعة10 سا00د لأجــل حادث مرور تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع بيجو504ذات قارورة غاز GPL.

بالطريق الولائي رقم 166 في الشطر الرابط بين حد الصحاري و حاسي بحبح ” حاسي العش”.

والذي أسفر عن مصرع ضحية يبلغ من العمر24سنة،أين تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث،فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.