مصرع شاب وجرح 4 آخرين في اصطدام سيارتين بالجلفة

لقي شاب مصرعه وأصيب 04 آخرون في حادث مرور أليم وقع ببلدية القديد غرب ولاية الجلفة.

وتمثل الحادث، في اصطدام مباشر بين سيارتين، حيث تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشارف في حدود الساعة 00 سا و 12 د لأجل هذا الحادث.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 46 بمنطقة فريطيسة باتجاه بلدية القديد.

وأسفر الحادث إلى وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة، وإصابة 04 آخرين تتراوح اعمارهم مابين 25 سنة و40 سنة، لهم اصابات مختلفة.

اين تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى بلدية ودائرة الشارف. فيما تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.