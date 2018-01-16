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مصرع شاب وفتاة في إنقلاب “فلوكة للحراقة” بوهران

أخبار الجزائر
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مصرع شاب وفتاة في إنقلاب “فلوكة للحراقة” بوهران
بقلم كريمة.س

لقي حراقان مصرعهما إثر انقلاب زروق مطاطي، على بعد 8 أميال من بحرية شاطئ كاب فالكون بوهران.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحيتان أحدهما شاب يبلغ من العمر 27 سنة.

والضحية الثانية فتاة كانت مع شقيقتها وتنحدران من الشلف، وتبلغ من العمر 23 سنة كانت رفقة شقيقتها على نفس القارب.

وتتواجد شقيقة الفتاة المتوفاة في حالة حرجة، بمستشفى مجبر سامي بعين الترك، رفقة عدة حراقين آخرين.

حيث كان الزورق المطاطي يقل 16 حراقا، وانقلب على بعد 8 أميال من شاطئ كاب فالكون.

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التعليقات (1)

  • Arabic

    والله يبكي القلب دما كي تسمع انه كل يوم خيرات شبابنا يبتلعهم البحر ولا أحد يحرك ساكنا ، ربي يرحم الضحايا وربي وكيل من كان السبب وراء يأس شباب الجزائر ،

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