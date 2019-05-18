مصرع شخصان و جرح آخرين في حادث اصطدام شاحنتين بحاسي فدول في الجلفة 

لقي اليوم السبت، شخصان حتفهما، و أصيب اثنين آخرين في حادث مرور مروع وقع ببلدية حاسي فدول غرب ولاية الجلفة.

حيث تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بذات اليلدية، في حدود الساعة 11 سا و10 د من أجل حادث مرور أليم لتصادم شاحنتين من الوزن الثقيل بالطريق الوطني رقم 40 بمنطقة “طير القلاب” بحاسي فدول لدائرة سيدي لعجال.

أين أسفر الحادث للأسف وفاة 02 ضحيتين في عين المكان واصابة 02 اثنين آخرين،

الحادث حسبما أفاد به مصدر “النهار”، كان عبارة عن تصادم واحتراق الشاحنة من الوزن الثقيل نوع MAN ذات مقطورة محملة بالرمل أين توفي المرافق (حرقا) ، وشاحنة أخرى وزن ثقيل من نوع ISUZU .

توفي المرافق الذي يبلغ من العمر 22 سنة، بينما أصيبا السائقين باصابات متفاوتة الخطورة الأول صاحب شاحنة man يبلغ من العمر 39 سنة، والآخر سائق شاحنة isuzu يبلغ من العمر 35 سنة.

أين تم اسعافهما في عين المكان ونقلهم للمستشفى حاسي فدول وسيدي لعجال .