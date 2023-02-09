مصرع شخصين إثر إصطدام شاحنة وسيارتين في المسيلة

لقي شخصين حتفهما زوال اليوم الخميس، إثر حادث مرور وق بالمكان المسمى طريق سبلة على مستوى الطريق الوطني رقم 28 في المسيلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارتين.

وخلف الحادث، إصابة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 54 سنة، حيث تم اسعافه ونقله إلى مستشفى مڨرة أين توفي متأثرا بإصابته.

بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين، ويتعلق الأمر بضحيتين نقلا قبل وصول الإسعافات.

ومنهم ضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 45 سنة متوفية، وضحية من جنس أنثى يبلغ حوالي 50 سنة لها جروح في الذراع الأيسر.