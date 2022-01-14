مصرع شخصين اختناقا بغاز سخان الماء في عين الدفلى

لقي شخصان مصرعها اختناقا بغاز سخان الماء، اليوم الأربعاء، على مستوى حي الشرطة بمدينة عين الدفلى.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بالإضافة الى الشرطة على 16.35 سا من أجل هذا الحادث.

هذا واكتشف وفاة الضحيتان صهر العائلة مساء اليوم بداخل منزلهما الكائن بحي الشرطة بدوار ميلودي بعين الدفلى.

ويبلغ الضحيتان من العمر 57 سنة و 17 سنة أين وجدا مختنقان رفقة “قط”، ليتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكور حمو حسب بيان الحماية المدنية.